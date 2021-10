Noise Attack! – 18/10/21

Questa settimana vi invitiamo a fare un tuffo nel passato con una puntata dedicata ai Cerebral Disfunction e al loro Sensations Of Nausea, uscito su tape nel 1989 e ristampato oggi in vinile dalla End Of Silence.

Ospiti in studio i membri della band e scaletta a tema.

Playlist

CEREBRAL DISFUNCTION, “Slide On The Vomit”

CEREBRAL DISFUNCTION, “Poser Detupation- Psychogrinder”

CREMATORIUM, “Unseen Images”

MORBID ANGEL, “Maze Of Torment”

CEREBRAL DISFUNCTION, “Toxic Litter”