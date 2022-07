Noise Attack! – 17/6/22

Del nuovo disco dei Crisis Benoit vi abbiamo già parlato in sede di recensione, ora avete anche la possibilità di approfondire con l’intervista dal vivo negli studi di Noise Attack!

Ovviamente di parla di musica e wrestling, what else?

CRISIS BENOIT, “Awakened Corpses Desperation”

CRISIS BENOIT, “Kneeling Reverse Piledriver But Your Skull Exploded In Fragments”

CRISIS BENOIT, “El Culto De La Muerte”

CRISIS BENOIT, “The Eternal March Of The Dead”