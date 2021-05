Noise Attack! – 17/5/21

NOISE ATTACK!

NOISE ATTACK! è una trasmissione dedicata all’hardcore e al metal più estremo, che dà voce a quanto di nuovo emerge dall’underground di tutto il mondo e alle sue band, che presentano le loro ultime uscite. Conduce Stefano “Bocha” Barbieri, attivo in radio dal 1998. NOISE ATTACK! è in onda tutti i lunedì a partire dalle 23 fino alle 24 sulle frequenze di Radio Città Fujiko di Bologna, in streaming e con la app della radio.