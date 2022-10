Noise Attack! 17/10/22 + due parole su Swarovski di Pavel

Puntata breve ma intensa con ospite in studio Pavel, già visto dietro le pelli dei Crisis Benoit e qui con il suo progetto tra rap, drill, trap e attitudine hardcore.

Quasi una recensione

Il progetto solista di Pavel ha una doppia anima. Da una parte c’è quella che viene dalla storica scena hip hop italiana, quella nata nei CSOA e contigua al giro hardcore punk: da qui l’interesse per i temi sociali, per l’approccio DIY e per l’antagonismo. Dall’altra un sentire contemporaneo, così da traghettare il proprio passato nel presente e dialogare anche con le nuove generazioni. Si avvertono un mood cupo e una tensione palpabile durante l’intero album, come ci fosse una presenza in agguato che incombe sull’ascoltatore e si appresta a sferrare il suo attacco a sorpresa. Il richiamo cinematografico potrebbe essere ad un film come “La Haine” o, almeno, questo è quanto balzato in mente al sottoscritto che di quel film ha fatto un vero e proprio feticcio. Il risultato colpisce nel segno e si fa ascoltare anche da chi non transita di solito per lidi simili, merito appunto dell’approccio hardcore che permea l’intero disco e finisce per farlo sconfinare nel crossover. Per questi motivi, anche se non so molto delle odierne declinazioni del suo genere, Swarovski si è ormai insediato in pianta stabile nei miei ascolti giornalieri a fianco di realtà distanti sul piano musicale ma vicine su quello della mentalità e delle idee. (Michele Giorgi)

Playlist

PAVEL, “Swarovski”

PAVEL, “Peter Steele”

PAVEL, “Kolyvanov Automat Kalashnikov”

PAVEL, “Champagne Gascoigne (prod. Frezza)”