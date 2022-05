Noise Attack! – 16/5/22

Purtroppo anche questa volta la puntata si apre un doveroso tributo ad un altro protagonista della scena estrema scomparso proprio in questi giorni.

Trevor Strnad, voce dei The Black Dahlia Murder, nonché da sempre attivo nel sostenere e promuovere le band emergenti, è scomparso a soli quarantuno anni.

Per i nomi da non lasciarsi sfuggire vi segnaliamo invece i Warthog con il loro nuovo ep.

Playlist

THE BLACK DAHLIA MURDER, “Elder Misanthropy”

MISERY INDEX, “Reciprocal Repulsion”

BEYOND MORTAL DREAMS, “Deficit In Flesh”

EYES FRONT, “Tied To The Tracks”

HAYWARE, “Vultures”

SIMULAKRA, “Follow The Flies”

TERROR, “Boundless Contempt”

WARTHOG, “Four Walls”

CYCLE OF ABUSE, “Ultimate Suffering”

RAVAGE REALM, “Deception”

CRYPTWORM, “Disembowelment (Draped In Gore)”

WALKING WOUNDEAD, “Birth”