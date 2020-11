Noise Attack! – 16/11/20

Nuova puntata per Noise Attack!, tra tanti nomi noti e novità, da segnarsi quello dei Gulch, usciti per Closed Casket Activities.

Playlist

OFFSIDE, “Good Night, Good Night”

GULCH, “Self Inflicted Mental Terror”

PILIARS OF IVORY, “Salute”

MORAL LAW, “Requiem”

RITUAL OF DECAY, “Ivory, Horn & Blood”

UNREAL CITY, “War Behind Bars”

NASTY, “Tricky Plays”

DON’T, SLEEP “Abandoned Us”

THOUGHT CONTROL, “Thought Control” / “Sniff Out The Nazi”

DISRUPTED, “Human Stew”

UNDEATH, “Lord Of The Grave”

CARCASS, “The Living Dead At The Manchester Morgue”

VOID ROT, “Inversion”