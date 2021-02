Noise Attack! – 15/2/21

Per questa nuova puntata, tra i molti nomi interessanti, puntiamo sui Whispers, hardcore in quota Kickback dalla Thailandia.

Playlist

DESPIZE, “Despize”

LETHAL MEANS, “Break Free”

WHISPERS, “Morbid Vision”

DISPERSER, “1312”

KNUCKLEDRAGGER, “Paris Is Burning”

MALICE AT THE PALACE, “Watch You Fall”

CORRODE, “Push Back”

CORRUPTED SAINT, “Process Of Elimination”

NOMINOM, “Of Ancient Craft”

CORPSE WORSHIP, “Mortification”

FUMES, “Drain The Ichor”

CEMETERY DWELL, “Rampant Bleeding Horizons”

STENCH OF DEATH, “Morbid Hallucinations”

HOT ZONE, “Be Me”