Noise Attack! – 14/2/22

Gli Excide coniugano l’amore per il postcore anni Novanta (evidenti i richiami ai primi Snapcase) con la ricerca di un proprio tratto distintivo. Il risultato è contenuto nei tre brani che anticipano un album in arrivo nei prossimi mesi. Ma questa è solo una delle novità di questa settimana.

Playlist

END OF DAYZ, “Kills Enemy”

PRIMITIVE FORCE, “Nightshade And Bloodshed” / “Addiction Of Subtraction”

HOURGLASS, “To Obliterate”

MORAL FEVER, “Slave Of Vying”

EXCIDE, “Uncoil”

PAINS, “Carnage”

ABYSSUS, “Genocide”

BOTCH, “Transitions From Persona To Object”

PYRE OF HYPOCRISY, “Forsaken”

CORRUPTER, “Darkest Light”

ENCOFFINED, “Inverted Burial”