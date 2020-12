Noise Attack! – 14/12/20

Aprono la puntata gli High Command (un nome già noto ai lettori di The New Noise) con la title-track del loro nuovo ep.

Playlist

HIGH COMMAND, “Everlasting Torment”

TERROR, “Don’t Need Your Time”

HAWSER, “Bury The Hatchet

FOX LAKE, “Fake Life”

MINDZ EYE, “Brain Wavez”

LIFECRUSHER, “Energy”

MOMENT OF FEAR, “Truth Expires”

PUBLIC ACID, “No Revival”/“Condemnation”

MORTIFERUM, “Abhorrent Genesis

ENGULFED, “Cycle Of Black Altar”

UNDERGANG, “Sygelige Nydelser Emetofili”

UNDERTOMB, “Under The Gloom”