Noise Attack! – 13/9/21

Riprende le trasmissioni dopo la pausa estiva anche Noise Attack, al solito diviso tra hardcore e metal estremo.

Per le segnalazioni questa volta partiamo dai devoti del NY hardcore Fantasy World, non troppi originali ma di sicuro impatto, nel nome di Agnostic Front e Madball.

Per il metal tocca invece agli Shrieking Demons sulla solita Caligari che ancora una volta guarda dalle nostre parti per scovare nuove band interessanti.

Playlist

COLD STEEL, “Well Runs Dry”

FANTASY WORLD, “Rules Of The Game” / “War On Drugs”

WRECKAGE, “World Gone Blind”

LIFE SUCKS, “Permanent Sleep”

FINAL GASP, “Corpse Powder”

RACIAL PROFILE, “Speak The Truth”

THESE STREETS, “Take The Risk”

PEACE AFTER PAIN, “Outta My Sight”

COFFIN BREATH, “Marching Into Lethargy”

SARCOUGHAGUS, “Forced Fed”

SHRIEKING DEMONS, “Water Drop Torture”

CATACHREST, “Killing Fields”