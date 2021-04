Noise Attack! – 12/4/21

Nuova puntata di NOISE ATTACK! e nuovo nome da appuntarsi. Questa volta vi segnaliamo i Worst Doubt, crososver hc da Parigi.

Playlist

STEEL BEARING HAND, “Per Tenebras Ad Lucem”

WORST DOUBT, “Despise Death”

FIELD OF FLAMES, “Fallen Angel”

BE ALL END ALL, “Parallels” / “The Method”

UNEXUSED, “Intro” / “F.O.C.”

END ON END, “Wish Fullfillment” / “All You Can Do”

XREGRESSIONSX, “The Ties That Bind”

FINAL BLOW, “Isolated” /“Chump Change”

COFFIN ROT, “Reduced To Visceral Sludge”

PESTILENT DEATH, “Putrid Vaticination”

FATHER BEFOULED, “Seraphic Augury”

CREEPING FEAR, “Deceitful Tongues”