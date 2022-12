Noise Attack! – 12/12/22

Partiamo con il segnalarvi uno split devastante tra Seed Of Pain e Demonstration Of Power, crossover e hardcore metallizzato per stomaci forti. Qui la puntata.

In campo più old school, vi presentiamo i Rejection Pact da Boise, Idaho.

Playlist

RISK, “Triumph Through Torment”

SEED OF PAIN, “Blazing Chrome”

DEMONSTRATION OF POWER, “Strength Of Old”

SPEED, “One Blood We Bleed”

FAILED EARTH, “Crime Spree” / “Faceless”

REJECTION PACT, “Social Murder”

PATERNITY TEST, “Coughin Into A Napkin” / “It Gets Worse”

HOAX, “Murder”

WHORESNATION, “Avalanche” / “Odd Aura”

STRYCHNOS, “Manus Nigra”

MORBIFIC, “Bind, Torture, Snuff”

MARTYRED, “Toxic Transmission”

EXTREME SMOKE 57, “Deceived By Life”