Noise Attack! – 11/7/22

Altra infornata di estremismo sonoro e altri nomi da segnalare, a cominciare dagli italiani Cerebral Extinction che presentano il nuovo lavoro Escape From Illusion.

Per il panorama internazionale, questa volta andiamo in Danimarca con il death metal dei Chaotian, già artefici di due demo interessanti e oggi al debutto sulla lunga distanza.

Playlist

WHO I AM, “Blood Rush”

MINDLESS, “Who’s To Blame”

D BLOC, “Flatline”

DAYZ LOST, “No Chain”

FRISK, “Puppet”

TRAMADOL, “Wretched”

DIZTORT, “Break Me Out”

3ND7R, “Eurostep”

MALEVOLENT CREATION, “Systematic Execution”

CHAOTIAN, “Effigies Of Obsolescence”

MISGIVINGS, “Stormblood”

CEREBRAL EXTINCTION, “The 4 Eyes Of Chaos”