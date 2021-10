Noise Attack! – 11/10/21

Puntata dedicata ai BLVD Of Death e al loro ultimo disco Hate Too Much To Love uscita o per l’americana Daze Records. Ospite in studio il fondatore della band Edoardo Zavarella con una scaletta tutta a tema.

BLVD OF DEATH, “Survive”

CROWN OF THORNZ, “Juggernaut”

FULCI, “Tomb”

AGE OF APOCALYPSE, “Cowboy Behavior”

BLVD OF DEATH, “Delusion”

DYNAMO, “Cold World”

RZL DZL, “Strctly Saucers”

BLVD OF DEATH, “Stick Around”

CLUBBER LANG, “Varsity Violence”

BLVD OF DEATH, “Hate Too Much To Love”