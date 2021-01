Noise Attack! – 11/1/21

Piatto del giorno gli australiani Intellect Devourer, tecnici ma old school quanto basta per colpire nel segno.

Ascolta la puntata.

Playlist

VICTIM TO NONE, “Will To Live”

LAST GASP, “Safe Midwestern Home” / “Country Shaped Hole”

EXCIDE, “Actualize”

SINCE WE WERE KIDS, “Practice What You Preach”

STALCHILD, “On Repeat Again”

CRAZY EDDIE, “Welcome To The Show”

FIRST DAY OUT “Cruel World” / “Fake Love”

MOURNING, “Knowledge Is Sorrow”

AFFLICTION AD, “No Mercy”

BLACK HOLE DEITY, “Railgun Combat”

ABYSMAL DAWN, “True To The Blind”

INTELLECT DEVOURER, “Waves Of Blood”

FRACTAL GENERATOR, “Aeon”

DARKTHRONE, “Cromlech”