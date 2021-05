Noise Attack! – 10/5/21

Nuovo giro di giostra tra estremismi sonori, questa volta vi consigliamo un gruppo hardcore su Safe Inside Records, i No Other Way.

Playlist

FOREIGN HANDS, “What’s Left Unsaid”

HOSTILE TAKEDOWN, “My Will Be Done”

COUNTIME, “Juzgarme”

NO OTHER WAY, “Play Stupid Games”

KIN CORRUPTION, “Third Law”

PILLARS OF IVORY, “Leviticus”

HIGH COST, “Waste Away” – “Hate Machine”

XRISALEX, “Weaning Off”

SHADOWSPAWN, “Rite Of Passage”

DISEMBODIMENT, “Transcendent Upheaval Of Unholy Graves”

HELLSPAWN, “Human Conglomerate”

MALFORMITY, “Facemelt, Bloodgrinder”

ALTARAGE, “Magno Evento”