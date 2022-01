Noise Attack! – 10/1/22

Nuovo giro di giostra per amanti dei sapori decisi, questa volta vincono a mani basse i Faith Alone da Los Angeles, con un ep uscito a fine anno in digitale e che si spera vedrà presto la luce in formato fisico.

Playlist

STREET POWER, “Perfect World”

BROKEN VOW, “Illusion”

TIME 2 PAY, “Time 2 Pay”

SENTIENT HORROR, “Till Death Do Us Rot”

TRAMALIZER, “Curse Of The Lake Drag”

FAITH ALONE, “Deadly Force”

DEFENSE MECHANISM, “You Hate Me”/“I Don’t Like You”

SENTINEL, “Control You”

SPACED, “Bad Energy”

MAULER, “Take Me Over”/“Up & Down”

MORTIFERUM, “Exhumed From Mortal Spheres”

TORMENTOR TYRANT, “Primal Evil”