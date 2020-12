Noise Attack! – 07/12/20

In questa puntata, oltre a ospitare l’intervento di Flavio Adducci, autore del libro Benvenuti All’Inferno, si dà spazio al nuovo disco degli In Cold Blood da Cleveland.

Playlist

XUNTOLD SUFFERINGX, “Intro” + “Untold Suffering”

KHARMA, “Guilty By Association”

DEAD ENEMY, “Take Me Out Of This Application”

SET STRAIGHT, “Through My Eyes”

DIVINE HATRED, “My Search”

IN COLD BLOOD, “This Has To End”

RESERVING DIRTNAPS, “Sleepless”

MESSIAH, “Urbi Et Orbi”

OMEGAVORTEX, “Soul Harvest”

RUIN, “Suffocating This Mortal Coin”

GLORIOUS DEPRAVITY, “Ocean Of Scabs”

REVOLTING, “Dragged Back To The Cellar”