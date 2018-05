NODE presenta Valerio Tricoli

alla Palazzina dei Giardini

20 Maggio 2018 / 19:00

Palazzina dei Giardini Ducali

Corso Cavour 2, Modena

Pagina evento facebook

Dopo gli appuntamenti che hanno visto il tutto esaurito al Planetario Civico e a Palazzo Santa Margherita, continua il calendario eventi che porterà alla nona edizione di NODE.

Il terzo incontro, in programma il 20 maggio, si terrà alla Palazzina dei Giardini Ducali e coinciderà con il finissage della mostra Arte + Satira dedicata al celebre artista americano Ad Reinhardt nelle sedi della Galleria Civica di Modena.

Protagonista è Valerio Tricoli, compositore (di origine palermitana, ma che opera attualmente in Germania) di musica elettroacustica e improvvisatore radicale su strumenti elettronici analogici.

Tricoli è considerato uno degli elementi di punta della nouvelle vague musicale italiana. Dalla metà degli anni ’00 utilizza il Revox B77 come dispositivo unico per il campionamento dal vivo, la trasformazione in tempo reale, l’editing e il mix di fonti sonore pre-registrate (field-recordings o registrazioni in studio) sia per i concerti live, sia per la creazione delle tracce pubblicate su disco. Sul piano formale il suo lavoro compositivo si situa in una zona di incontro tra la musica concreta e un concettualismo che lo porta ad indagare la relazione instabile tra realtà, virtualità e memoria nell’evento acusmatico. Tricoli privilegia la frattura sulla continuità e usa una gamma dinamica molto ampia che salta improvvisamente dal quasi-silenzio a raffiche estreme di suono, tra tensione e tattilità.

È membro fondatore dell’etichetta/collettivo Bowindo e del gruppo 3/4HadBeenEliminated e ha collaborato con continuità con Thomas Ankersmit, Antoine Chessex, Werner Dafeldecker, Anthony Pateras.

Ha pubblicato su PAN, Die Schachtel, Formacentric, Dilemma Records, Bowindo.

Ingresso 8€ fino ad esaurimento posti.

Biglietti disponibili in prevendita su Boxol.

L’evento è una produzione Lemniscata realizzato in collaborazione con Bæd e Galleria Civica di Modena. Coproduzione: fuse*