NODE 2018 (Modena) saluta con Kali Malone, Donato Epiro e Quiet Ensemble

NODE 2018 finissage

Kali Malone / Donato Epiro / Quiet Ensemble

A distanza di un mese dal festival, NODE ritorna all’interno della Torre sabato 15 dicembre alle ore 21 per chiudere il cerchio della sua nona edizione con un evento di puro ascolto e immersione sensoriale. I protagonisti di questa esperienza saranno Kali Malone e Donato Epiro, le cui musiche si andranno ad intrecciare con le architetture luminose disegnate in tempo reale dai Quiet Ensemble.

L’evento è ad ingresso gratuito su invito, previa prenotazione al seguente indirizzo: bit.ly/node2018_finissage

Kali Malone è una musicista americana residente in Svezia dal 2012. La sua ricerca come solista implementa sistemi di accordatura unici in forma minimalista, tra sintesi analogica e digitale, spesso combinati con strumenti acustici – come organo a canne, archi e strumenti a fiato, liuto e gong. I suoi lavori discografici sono stati pubblicati su Ascetic House, Bleak Environment, Hallow Ground, Total Black e Xkatedral. Di recente si è esibita al Berlin Atonal e al Norberg Festival.

Donato Epiro lavora su una commistione di influenze in cui partiture elettroniche composte da suoni provenienti da archivi in rete, video, nastri, samples, sintesi FM, si intrecciano a tematiche ecologiche, antropogiche e fantastiche, per dare forma a nuovi spazi ed ecosistemi sonori.

In occasione del finissage di NODE 2018 presenterà la sua nuova composizione “L’Origine degli Uccelli”. Se Rubisco (Loopy, 2017) era una riflessione sull’assenza e su come gli spazi mantengano residui di quello che di vivo prima ospitavano, “L’Origine degli Uccelli” tenta la ricostruzione di un ecosistema “vivo” a partire da questi elementi residuali, nello specifico frammenti sonori fissati su nastro, e investiga, come il precedente lavoro, i modi in cui la materia viva registrata e il supporto concepito per contenerla comunichino e si influenzino fino a quasi fondersi. Nel mezzo di questa ricerca, la storia di un coro e la narrazione immaginaria di luoghi che vanno disgregandosi, come in un’opera di Alfred Kubin.

Epiro gestisce la tape label Canti Magnetici, è curatore della serie Grandangolo per Cinedelic Records ed è parte del collettivo 0riente, impegnato nell’organizzazione e promozione, nel Sud del Salento, di eventi legati al suono.

Quiet Ensemble nasce nel 2009 dall’incontro tra esperienze professionali ed espressive differenti. Fabio Di Salvo e Bernardo Vercelli sviluppano un interesse rivolto alla contaminazione osservando il rapporto tra tecnologia e natura, l’unione tra l’immaginario concreto ed astratto e l’equilibrio tra casualità e controllo, dando vita a soggetti composti dal perfetto connubio degli elementi, spostando l’attenzione su aspetti insignificanti e meravigliosi, come il movimento di una mosca o il suono degli alberi. Parallelamente la loro ricerca coinvolge quelle tecnologie che esplorano le possibilità estetiche e concettuali derivanti dalle tecniche dell’interattività, lavorando al rapporto tra l’immagine e il suono, studiato esclusivamente in relazione ad un ambiente specifico con l’obiettivo di rivelare luoghi comuni attraverso punti di vista differenti.