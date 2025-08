NICOLÒ MASETTO, Ritorno

Non conoscevo Nicolò Masetto, anche se la mano che mi ha porto il suo Ritorno era di quelle che non hanno mai tradito. Poi, cercando nella memoria, mi accorgo di averlo appena ascoltato nell’ultimo disco dei Mamuthones (suo, ad esempio, lo splendido contrabbasso suonato con l’archetto in “Before You Leave”) e in connessione con Francesco Cigana, triangolando quindi immediatamente musica di piena di qualità.

Ritorno è un disco bizzarro, che si manteca nei momenti strumentali (come il meraviglioso incipit) e quando entra il cantato di Nicolò ci porta altrove, con un ingannevole disincanto. È musica pop, il canto è melodico ma poggia su mondi leggeri e astrusi, che danno un’aria trasognata all’insieme, quasi onirica.

Difficile carpirne predecessori o ispiratori, c’è dell’agrodolce settantiano ma è come se una visione progressiva fosse rivista attraverso la musica moderna. Gli arrangiamenti di “Radici” sono lievi e celestiali, una r blesa che colpisce il cuore mentre il tutto viene sommerso da ondate di suono che sembrano guidate da sirene. Viene in mente, nel presente, Vieri Cervelli Montel per le atmosfere oltreterrene, anche se qui c’è un taglio lievemente più oscuro, drammatico e catartico a fare da cornice al Ritorno di Nicolò. Ci sono soprattutto un’idea e una forza produttiva dello stesso musicista che taglia il disco soltanto su sei brani più un incipit lasciando correre i minuti in un crescendo di ambienti, nel quale si diluiscono storie ed immagini. In “Lancette” la voce si fa suono, quasi non si comprende ma tocca e scioglie, punto che capita molto raramente, sostenuto dalle corde basse che ne ampliano l’effetto. “Sogno”, quale forse è l’intero Ritorno, è una suite nella quale la voce di Nina Baietta e gli strumenti strabordano in maniera compiuta e soffusa per 11 minuti che vorremmo non finissero mai, variegati, narcotici, toccanti e decisi.

Ritorno di Nicolò Masetto è un disco che sferza e lascia il segno, proprio come le figure geometriche sovrapposte in copertina.