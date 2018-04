Nice Strangers – Aprile ’18

Ascolta la puntata. Artwork: Exineout.

Playlist

Rezzett – Gremlinz

Èlg – Salvador

Goat – Ghost Part 1

Claus Comedy – B1- Hanashi Haru

Emerson Kitamura – Rock Your Baby (feat. mmm)

M!NES – Died A Prisoner

Raphael Vanoli – 99

Sea Urchin – Tigre Che Balza

Hannah Silva – Pain

Jon Hassell – Dreaming

Areski et Brigitte Fontaine – Depuis

Tarawangsawelas – Selalu

Carton Sonore – Dans La Forêt

Charmaine Lee – cheek2cheek

TRNSGNDR/VHS – Geography

Nicole Campau – Thanks