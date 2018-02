Nice Strangers #30

Prima puntata di Nice Strangers in onda su Noods Radio. Un’ora di ArteTetra // Boring Machines // Orange Milk Records // International Anthem // Black Sweat Records // Bang on a Can // Nyege Tapes // (the) Melvins // una canzone sull’Umbria e altro.

Ascolta la puntata.

Tracklist

Everest Magma – A1

Futuro Antico – Track 4

Nicholas Gauguin – Areohiohi

Riccardo Musci & Venosta –

Foodman – Beybey feat. Taigen Kawabe from Bo Ningen

Nihiloxica – Endongo

Ak’chamel – Amazonica (trust in me)

Caroline Shaw: Really Craft When You

Mark Reveley – Some Holding On

Adele H – Dogmas

Jaalad Sea – 13.01.18

Melvins – Venus In Furs

Marco Fedrigo – Umbria

Rob Mazurek & Emmett Kelly – Back to the Ocean, Back to the Sea