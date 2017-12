Nice Strangers #27

Ultima puntata del 2017: mini-mix antinatalizio per riportarti a giungle sudate e primordiali, via dal freddo e dagli abeti appuntiti.

Una mezzoretta di exotica, library, cosmic jazz, experimental da far suonare per dimenticare tutte le sbatte del Natale.

Ascolta la puntata.

Playlist

Martin Denny – Exotica

Paolo Renosto – Messaggio

Daniela Casa – Se io potessi

Sun Ra & His Arkestra – Interstellar Low Ways

Alice Coltrane – Atomic peace

Shouwang Zhang – Courtyards in Central Beijing

Matt Garson – Symphony for a spider plant