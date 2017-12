Nice Strangers #26 con Jonathan Clancy (Maple Death Records)

Qualche giorno fa sono stata a Bologna e ne ho approfittato per intervistare al bar Jonathan Clancy, fondatore della Maple Death Records e voce dei maggici His Clancyness e Brutal Birthday. Anche se l’audio dell’intervista è terribile as usual (si sente in sottofondo la barista cinese che chiede ‘caffè esplesso o amelicano?’), la chiacchierata è interessante: si parla delle ultime uscite, del modo buffo in cui Jonathan ha scoperto Krano, dell’interesse internazionale per una certa musica italiana (sperèm!) etc.

Quindi in questo episodio si ascolta soprattutto musica targata Maple Death.

Playlist

His Clancyness – Uranium

Michael Brook + Brian Eno e Daniel Lanois – Midday

My Panda Shall Fly – Kaiowà

Video Duct –

TROPICAL TRASH – Last Night Straight

KRANO – Mi e Ti

Havah – La Differenza

Cindy Lee – Always Lovers

His Electro Blue Voice – Onieut