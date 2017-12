Nice Strangers #24

Un’ora di musica. Niente parole.

Ascolta la puntata.

Playlist

Los 1995 – Supercool

Sivuca – Adeus Maria Fulô

Orca reggae

The Smudjas – Dance and Revolution

Holiday Inn – Who’ll join my tribe

Jealousy Party – Botta

Sparkle in Grey – Gobbastan PT. 2

Sonic Youth – Or

Chad Vangaalen – Hangman’s Son

The Necessaries – Rage

The Wheels – Dream On

Al Doum & The Faryds – Island

Odessey & Oracle – Les Déesses

Dean Blunt – Flaxen

Fennesz – Caecilia