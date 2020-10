Neu Radio: diario di bordo

Inauguriamo il diario di bordo di NEU RADIO: una rassegna mensile per aprire una finestra sul palinsesto e sulle settimane trascorse e future, dense di musica, incontri ed eventi.

NEU RADIO si è conquistata nuovi spazi inaugurando un nuovo palinsesto che include l’inizio delle trasmissioni di Breaking Bread in diretta dal MAMbo – Museo di Arte Moderna di Bologna: tutto questo condensato in poche settimane, ormai alle spalle, mentre ottobre avanza e promette altrettante novità.

Viviamo un tempo in cui abbiamo imparato a non fare progetti troppo a lungo termine, ma NEU RADIO continua a lavorare per rendere possibili nuove connessioni, lanciando ponti sonori tra il suo pubblico e chi lavora nel mondo della musica e dell’arte in generale, alleate da sempre per alleviare le sofferenze della solitudine e le ansie dell’isolamento.

La pandemia e le restrizioni per contenerla hanno avuto tuttavia un grave impatto sulla musica dal vivo, su festival e performance.

NEU RADIO per questo ha sperimentato alcune modalità di condivisione in diretta streaming in occasione di eventi di teatro e musica, come ad esempio per la serata di inaugurazione di Ateliersi, durante il festival PerAspera, o l’ultima edizione della rassegna di musica elettronica OUTER Festival appena concluso.

La potenza della radio è proprio questa: può annullare le distanze con tutto il mondo connesso, creando una nuova dimensione di ascolto e fruizione del suono.

Da questa volontà nasce quindi “Radio Showcase“, una serie di mini live in diretta streaming su neuradio.it per presentare album appena usciti, dando spazio a interessanti realtà della musica indipendente italiana ma dal profilo internazionale, espressione di grande spessore musicale e ricerca.

Radio Showcase è una nuova formula che comprenderà musica dal vivo e intervista, concepita per diffondere via radio la performance dal vivo, allargandola a un pubblico più ampio in un momento in cui potrebbe essere fruibile solo da pochissimi.

Il tutto sarà trasmesso dagli spazi dello studio radiofonico di NEU RADIO all’interno del MAMbo, nel quadro del Nuovo Forno del Pane: il museo si aprirà ulteriormente alle contaminazioni artistiche e alla città come luogo di produzione di arte e condivisione.

Si parte domenica 18 ottobre ore 16,30, con il primo radio showcase di Edera (elettronica, psych, down tempo) per la presentazione di Waterflow And Concrete, nuovo album del progetto in uscita per Blooms Recordings

Si proseguirà domenica 1 novembre ore 16,30, con il radio showcase del duo Shad Shadow (dark electronic), che presenterà Toxic Behaviours, il terzo album della loro discografia.