Neu Radio: diario di bordo #7

Dopo il giro di boa del terzo anniversario, NEU RADIO si prepara a mesi ricchi di novità sul suo palinsesto. Se te lo sei perso, ecco il podcast dell’evento del terzo anniversario della radio, in onda giovedì 1 aprile: tre ore di diretta per celebrare gli ultimi tre anni e svelare cosa ci riserveranno i prossimi mesi.

Come ormai di consueto, ecco i quattro dischi segnalati a marzo dalla redazione durante le puntate di Portico, in onda ogni mercoledì dalle 16 alle 18.

Davide Glaser Nicosia – Vanishing Point

Sonic Boom – All Things Being Equal

Il nuovo album di Sonic Boom, il nuovo progetto di Pete Kember, che affonda le radici in quello che sono stati gli Spacemen 3 evolve verso l’elettronica in varie sfumature.

Laura Marongiu di Solaris

Cardinal&Nun – Dancing in the evil (L.I.E.S. Records)

Il synth-punk che incrocia techno lo-fi, con un’attitudine industrial, dell’album di debutto di Cardinal&Nun, producer di Marsiglia.

Ni_so di Zero Waste

Joyce Wrice – Overgrown

Album d’esordio della talentuosissima nuova stella del Neo Soul Joyce Wrice, uscito lo scorso 19 marzo. Bellissimo blend di basi hip hop e soul e tante collaborazioni di prima categoria (Freddie Gibbs, Kaytranada).

Anche Fabrizio Garau di The New Noise ha contribuito alla selezione del disco della settimana, presentando Sébastien Guérive – Omega Point e Tribulation – Where The Gloom Becomes Sound.

Per la sezione Anticorpi Culturali proponiamo:

INTERNEU w/ Il Campo Innocente

Mercoledì 14 aprile la Rete lavorator_ Spettacolo e Cultura ha occupato il Globe Theatre a Roma. L’occupazione fa parte di un percorso di lotta più ampio che è iniziato più di un anno fa e tocca altre città italiane ed europee per richiedere una riforma strutturale del settore. Ma non solo: il movimento romano guarda alla collettività di tutti i precari e i marginalizzati, e parte dalla cultura per trovare risposte e alternative a una “normalità” che già prima della pandemia non era sostenibile. Laura Marongiu ne ha parlato con Lorenza Accardo e Anna Basti de Il Campo Innocente, uno dei collettivi che promuovono l’iniziativa.

Proseguiamo con una ricca carrellata di interviste in ambito musicale:

INTERNEU W/ Giangiacomo De Stefano

Ai microfoni di NEU RADIO Giangiacomo De Stefano, regista, produttore e autore con Andrea “ICS” Ferraris di Disconnection, edito da Tsunami, un libro che parla della scena hardcore italiana degli anni Novanta. Una scena che, seppur ancora in qualche modo legata a quella precedente, è stata in grado di affrontare tematiche inedite e portare in sé differenti sfaccettature e modi di pensare.

INTERNEU w/ Angela Baraldi e Susanna La Polla

Angela Baraldi e Susanna La Polla De Giovanni ci parlano del progetto che ha riportato alla luce “Donna Circo” unico album solista di Gianfranca Montedoro, con testi di Paola Pallottino: il primo disco “femminista” italiano, inciso nel 1974, ma mai distribuito. A quarantaquattro anni di distanza, un gruppo di artiste, stregate dalla forza e dalla straordinaria attualità di questo lavoro, ha deciso di far rivivere ”Donna Circo”, reincidendo e reinterpretando le dodici canzoni scritte da Paola Pallottino e Gianfranca Montedoro con il proprio stile e la propria sensibilità.

INTERNEU w/ Davide Toffolo

Davide Toffolo, front dei Tre allegri ragazzi morti ci parla di “Tre allegri ragazzi morti – A casa tua (docu-live)”, il docu-live trasmesso mercoledì 21 aprile su www.tarm.bandcamp.com e i cui proventi saranno devoluti per metà a un locale tra i 26 aderenti all’iniziativa. Per scoprire di più sul Toffolo fumettista, un’incursione della nostra Laura Pasotti, co-conduttrice de Il Garage Ermetico, la nuova trasmissione dedicata al fumetto e graphic novel in onda su NEU RADIO.

Per la sezione NEU SOUND segnaliamo la nuova trasmissione curata da Laurent Fintoni All Tomorrow’s Archives: un’esplorazione della musica moderna attraverso beats e rhymes. Musica vecchia e nuova, memoria e immaginazione.

La categoria NEU MIX si arricchisce di nuove sonorità: The Takeover il mese scorso ci ha fatto viaggiare a Berlino, grazie alla selezione di Acid Souza, berlinese di adozione ma brasiliano di origine. Un vero e proprio viaggio tra house, hip-hop, jazz, funk e musica brasiliana, viaggiando tra gemme in vinile.

Cambiando completamente genere e stile, si passa all’Uniquest selezionato da La Totta: con l’episodio #48 si parte per un viaggio alimentato dalla spinta propulsiva della volontà, ciò che rende possibile un desiderio. Dall’indie rock al dreampop, dalla Francia all’Australia, il sentiero che porta alla vera libertà è lastricato di volontà!

In conclusione annunciamo una nuova trasmissione settimanale, in collaborazione con MAMbo. NEU RADIO presenta “STARTER – fermenti culturali”: il nuovo format radiofonico settimanale in diretta streaming sul sito neuradio.it, concepito per proseguire il lavoro di documentazione e racconto del settore culturale bolognese in tempi di pandemia, con focus locali, nazionali e internazionali sugli avvenimenti legati al mondo dell’arte contemporanea.

Da questo giovedì 22 aprile, dalle 15 alle 17, La Totta, Morra Mc, Claudio Musso e Caterina De Feo sono tornati in onda per dare inizio a STARTER: due ore di notizie e nuovi appuntamenti relativi al mondo dell’arte, musica e cultura, con una particolare attenzione alle nuove strategie messe in campo per reagire alle chiusure e restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, tramite interviste agli operatori culturali.

Nel corso di ogni puntata verrà raccontato un disco anche dal punto di vista iconografico oltre che musicale, concentrandosi su l’artwork di copertina.

Rimani sintonizzato sulle nostre onde digitali, ogni settimana qualcosa si muove e cambia con noi.