Neu Radio: diario di bordo #6

Le ultime settimane sono state burrascose per molti e anche NEU RADIO ha dovuto mantenere la rotta con fatica.

Manca pochissimo al 1° aprile, la fatidica data che segna l’entrata nel quarto anno di vita della nostra amata radio. Attualmente le modalità per festeggiare sono davvero ridotte all’osso ma, come sempre, riusciremo a inventarci qualcosa. Rimanete sintonizzati!

Nel frattempo la musica e le attività non si sono mai davvero interrotte sulla Nuova Emittente Urbana. Ripercorriamo insieme alcuni punti salienti del palinsesto della radio, a partire da dove ci eravamo lasciati a fine febbraio, con l’evento radio del 27 febbraio in diretta dal MAMbo.

Qui il podcast del finnissage del Nuovo Forno del Pane.

Qui il podcast dell’ultimo Radio Showcase che ha visto in azione il trio jazz sperimentale BAD UOK.

Condividiamo inoltre i quattro dischi segnalati a febbraio dalla redazione durante le puntate di Portico, in onda ogni mercoledì dalle 16 alle 18.

Marco Vitale di Cold Wave consiglia il ritorno dopo 7 anni di una delle band più rappresentative del kraut pop di inizio Duemila: The Notwist – Vertigo Days.

Anita Vicenzi di Miscellanea viene trasportata Dalla Cina a Vancouver andata e ritorno, con l’album di debutto di Yu Su – Yellow River Blue: un eclettico viaggio tra sonorità ambient dub, synth pop, and left-field house.

Elena Castagnoli di Full Moon Fever porta in radio Aaron Frazer – Introducing…: una produzione tra soul e r’n’b dell’etichetta di Dan Auerbach dei Black Keys, vintage e moderno al tempo stesso.

Elisa Graci di Space Between, invece, rimane colpita dal debutto solista del cantante dei The National Matt Berninger – Serpentine Prison.

La sezione ANTICORPI CULTURALI continua ad arricchirsi: un anno di sostanziale fermo del mondo della cultura rende indispensabile la ricerca di nuove soluzioni e risposte alla crisi in atto.

Ecco le interviste a due operatori culturali molto attivi a Bologna, per il racconto di come il settore ha saputo organizzarsi, di cosa c’è ancora da fare e di quali ostacoli stanno incontrando.

INTERNEU W/ Flavia Tommasini

Ai microfoni di NEU RADIO, Flavia Tommasini di TPO ci racconta di questo anno senza eventi per il settore musicale e di come questo limbo stia affliggendo tutta la filiera.

INTERNEU w/ Giovanni Gandolfi

Giovanni Gandolfi di LOCOMOTIV CLUB Bologna ci racconta di questo anno senza eventi, a pochi giorni dalla manifestazione di sabato 23 Febbraio L’Ultimo Concerto con il live dello LO STATO SOCIALE + I BOTANICI”.

Per la sezione INTERNEU…

In occasione del primo anniversario dalla scomparsa di Andrew Weatherall, Alberto Simoni, redattore del programma Area Contaminata, ha recuperato dagli archivi un’intervista che registrò con il Maestro a Radio Città Fujiko il 26/11/2004, al concerto bolognese dei Two Lone Swordsmen.

Per la sezione NEU SOUND segnaliamo il nuovo episodio di Class+, in compagnia di Morra MC, che dà spazio alle uscite in formato organico che volteggiano tra abstract, hip hop old school e nu soul, con passaggi tra varie ritmiche nel mondo dell’elettronica.

Per chi ha voglia di un mixato, Alberto Bello di Museek:Response ci regala una puntata che “ferma e miscela alcune delle ultime novità del panorama ambient – no words – just music per un unico flow che unisce Bing Satellites, One Million Eyes, Mathias Grassow, Animal Collective, Auvine, Space Afrika, Galss Gallery e KMRU, più un inedito a firma Delhikate” (alter ego dello stesso curatore).

Concludiamo segnalando una nuova collaborazione: sulle onde digitali di NEU approda Rocket Girls, un programma proposto da Spostamenti Associazione Culturale, ideato e curato dalla speaker radiofonica e giornalista musicale Laura Gramuglia. La trasmissione è un viaggio nella storia della musica attraverso le donne che ne sono state protagoniste. Una controstoria del genere ribelle per eccellenza attraverso le voci di Patti Smith, Janis Joplin, Tracy Chapman, Diana Ross, ma anche Björk, Tori Amos, Courtney Love, fino a St. Vincent e M.I.A.

Questa è solo una selezione di alcune delle decine di trasmissioni ascoltabili su neuradio.it.

Ti consiglio di perderti a navigare tra i nostri podcast o di abbandonarti al flusso quotidiano.

A presto!