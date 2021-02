Neu Radio: diario di bordo #5

Ben ritrovato sul diario di bordo di NEU RADIO, la pagina di riepilogo delle ultime settimane sulle onde sonore della web radio di stanza a Bologna, con un piede in città e la mente sempre aperta a nuovi confini.

NEU RADIO prende forma grazie alle numerosi voci che animano il suo palinsesto, spaziando da trasmissioni musicali, mixati, rubriche di carattere culturale e approfondimenti su ciò che accade intorno a noi.

Il cuore pulsante è sempre la musica e, per prima cosa, vi segnaliamo i dischi del mese che nel corso delle ultime settimane sono stati selezionati dai nostri redattori durante la puntata di Portico, in onda ogni mercoledì dalle 16 alle 18.

Questo gennaio abbiamo spaziato davvero tra le categorie più ampie: dalle morbide atmosfere nu soul del disco collettivo Silhouettes Projects, alle sferzate post-punk dell’ultimo lavoro degli Sleaford Mods (Spare Ribs), fino all’ultima attesissima uscita di Madlib (Sound Ancestors).

Come avevamo annunciato, gennaio si è concluso con il quarto appuntamento di Radio Showcase, la rassegna di mini live in diretta streaming dal Museo d’Arte Moderna di Bologna, concepita per mantenere una dimensione fisica alla presentazione di album appena usciti.

Il 30 gennaio abbiamo quindi ospitato la performance del beat maker Koralle (aka Lorenzo Nada/Godblesscomputers) per presentare Fonografie, il suo ultimo lavoro uscito per la etichetta tedesca Melting Pot Music.

Qui potete riascoltare l’intervista e il set completo.

Ma NEU RADIO non è solo musica.

Ogni giorno abbiamo diffuso il racconto costante delle reazioni del mondo culturale, nelle sue svariate manifestazioni, alle restrizioni dovute alla pandemia. Molti ospiti si sono alternati ai nostri microfoni, informandoci su cosa ancora si muove in un ambiente che, nonostante tutto, non ha mai smesso di restare vivo e di produrre contenuti, nuovi progetti e visioni. Vi segnaliamo quindi alcune interviste, le cosiddette INTERNEU, in cui operatori culturali e istituzionali, musicisti e artisti forniscono un quadro di come questo universo variegato ha saputo reagire e rielaborare questi ultimi mesi di crisi pandemica.

INTERNEU w/ Alessio Bertallot:

Il musicista, autore conduttore radiofonico e dj, racconta ai microfoni di NEU RADIO del suo progetto NecessAria, un’installazione sonora in radio ascoltabile ogni sera, alle 21.30, sul sito di Casa Bertallot.

INTERNEU w/ Piersandra Di Matteo

Ai microfoni di NEU RADIO, Piersandra Di Matteo, in occasione della sua recente nomina a direttrice di Short Theatre, il festival delle arti performative che anima il teatro India di Roma e gli spazi della Pelanda dal 2006.

INTERNEU w/ Romeo Castellucci

La Tragedia Endogonidia è stato un lungo e reale viaggio tra le città di undici lavori di Romeo Castellucci per Socìetas Raffaello Sanzio. Diventati un ciclo filmico sono stati riproposti da Roma Europa Festival, il regista ci racconta di questo lungo ed elaborato percorso.

INTERNEU w/Jonathan Clancy

Jonathan Clancy e la sua Maple Death Records hanno in cantiere per questo 2021 diverse produzioni, alcune di queste anche con il contributo di un bando del Settore Musica del Comune di Bologna. Ai nostri microfoni ci racconta quali, come e quando.

INTERNEU w/Rossano Lo Mele

Il giornalista, docente, musicista e direttore del mensile musicale “Rumore”, è stato nostro ospite per raccontarci del suo ultimo libro “Scrivere di musica, una guida pratica e intima”, una passione che ha bisogno di molto allenamento.

INTERNEU w/ Dome la Muerte

“Dalla parte del torto, una storia hippie punk rave”. il libro che racconta le storie vissute da Domenico Petrosino, in arte Dome la Muerte, che ne è anche l’autore assieme a Pablito el Drito. Tanti aneddoti, ma soprattutto una vita vissuta senza voltarsi indietro, prima del sopraggiungere della pandemia.

Concludendo il resoconto delle ultime settimane, come d’abitudine lanciamo un invito per le prossime.

Sabato 27 febbraio, in occasione del finissage della residenza artistica al Nuovo Forno del Pane, NEU RADIO ti invita all’ascolto della puntata speciale di Breaking Bread, in diretta streaming sui nostri canali dalle ore 15, pensata per dare una chiusura al percorso intrapreso in queste settimane, nonostante le restrizioni e l’impossibilità di organizzare eventi in presenza.

Per concludere in bellezza, alle 16 e 30 lo studio radiofonico verrà animato da un nuovo episodio di RADIO SHOWCASE, il format concepito per promuovere via radio nuove uscite musicali restituendogli una dimensione performativa grazie alla diffusione in streaming di concerti in forma ridotta, ospitati negli studi del MAMbo.

Questa volta sarà il turno di BAD UOK, la formazione di jazz sperimentale che vede Leonardo Rizzi al Fender Rhodes, Federico Pierantoni al trombone, Andrea Calì al piano e Andrea Grillini alla batteria.

BAD UOK presentano Lateless, l’ultimo lavoro uscito il 20 dicembre scorso per la berlinese “Trouble in the East Records”: sei tracce registrate nel novembre del 2015 che condensano dieci anni di collaborazione tra i quattro musicisti, muovendosi in territori assai impervi, quesiti irrisolti e e transizioni musicali.