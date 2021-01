Neu Radio: diario di bordo #4

Riprendiamo in mano il nostro diario di bordo, mantenendo la speranza (nonostante tutto) che il cambio di data sul calendario coincida con un cambio di passo per le sorti globali.

Dopo qualche settimana di meritata pausa, facciamo il consueto breve riassunto di cosa è accaduto sulle frequenze digitali della nostra amata web radio.

Le restrizioni di queste festività, infatti, non hanno arrestato la diffusione delle tradizionali classifiche di fine anno e la voglia di condivisione di buona musica, provocando un florilegio di speciali “best of 2020” da parte dei redattori di NEU RADIO, con gli occhi fissi a quel silver lining che chi ama la musica riesce a scovare anche nei periodi più mesti e bui.

Per scoprire come i redattori di NEU RADIO hanno reagito al 2020 dal punto di vista musicale, anche grazie all’assidua frequentazione di negozi di dischi, di riviste cartacee e webzine, potete dare un’occhiata qui, dove sono raccolti i link agli episodi delle classifiche di fine anno stilate da Poptones, Area Contaminata, Polaroid, Cold Wave, Uniquest e Altantico.

Un ottimo modo per navigare tra i generi più diversi e scoprire cosa eventualmente ci siamo persi nei mesi passati, costellati da inossidabili conferme e nuove scoperte.

Quel momento di condivisione tanto amato, quello scambio di opinioni e chiacchiere fuori da un locale prima e dopo un concerto è ormai lontanissimo nel tempo. Eppure, grazie alla radio, abbiamo avuto il privilegio di riviverlo ricreando una socialità ormai quasi dimenticata: durante la Maratona dei dischi dell’anno, ovverosia oltre 3 ore e mezza di diretta radiofonica, i microfoni hanno visto alternarsi 22 redattori (chi in presenza con le dovute precauzioni, chi in collegamento telefonico). Un’occasione di ritrovo collettivo per irradiare la propria traccia preferita dell’anno, ripercorrendo insieme le uscite migliori di questi ultimi 12 mesi che, almeno dal punto di vista discografico, non ci hanno deluso.

È possibile riascoltare la puntata su Mixcloud mentre (quasi) tutti i pezzi e qualcosa in più sono raccolti su questa playlist Spotify.

Nonostante le uscite discografiche, la grande assente del 2020 è stata la musica live.

Questo nuovo anno è cominciato da poco ma, per sedare l’astinenza da concerti, NEU RADIO corre subito ai ripari annunciando un nuovo episodio di RADIO SHOWCASE: il format concepito per promuovere via radio nuove uscite musicali restituendogli una dimensione performativa grazie alla diffusione in streaming di concerti in forma ridotta, ospitati negli studi del MAMbo.

Sabato 30 gennaio, dalle 16 e 30, in diretta dal Nuovo Forno del Pane, ci muoveremo in territori ricchi di groove, tra campionamenti jazz e beat hip hop: ospiteremo infatti la performance del beatmaker Koralle (aka Lorenzo Nada) per presentare Fonografie, il suo secondo lp in uscita il 29 gennaio, stampato dalla tedesca Melting Pot Music.