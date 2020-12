Neu Radio: diario di bordo #3

Il mese di dicembre scorre tra le dita velocissimo, portando con sé continui cambiamenti disorientanti alternati da sempre più rari momenti luminosi. Su NEU RADIO cerchiamo di mantenere la bussola salda, orientandoci grazie ai nostri punti fermi: l’amore per musica e cultura, il desiderio di condividerli grazie alla radio.

Andando per ordine con una carrellata di alcuni momenti salienti delle ultime settimane.

Sabato 5 dicembre abbiamo ospitato nei nostri studi del MAMbo “Say it Loud: A New Orgasmic Paradigm”, la masterclass della sound artist, dj e conduttrice radiofonica Rokia Bamba. Il workshop dedicato alla produzione radiofonica e al djing era parte del cartellone del Festival Atlas of Transitions – We The People, in collaborazione con ERT- Emilia Romagna Teatro e Atlantico Festival; il tutto si è concluso con la composizione collettiva di un’ora di flusso sonoro, tra field recordings, acapellas, suoni d’archivio, a cui hanno contribuito i diversi partecipanti del workshop.

Potete ascoltare il risultato qui.

Il sabato successivo, il 12 dicembre, è proseguita la rassegna di Radio Showcase, giunta al terzo capitolo e dedicata alla presentazione dell’album degli The Spacepony, “Pinball Odyssey”, in bilico tra psych rock e dream pop.

Per chi si fosse perso i due appuntamenti passati sono finalmente visibili oltre che ascoltabili sul nostro canale YouTube:

Edera, “Waterfall And Concrete” (YouTube / Mixcloud)

Shad Shadows, “Toxic Behaviours” (YouTube / Mixcloud)

Il sabato si conferma quindi il giorno di appuntamento e di ritrovo radiofonico per la crew di NEU RADIO: quale occasione migliore per affrontare la consueta classifica dei migliori dischi di fine anno? Ecco che quindi questo sabato 18 dicembre dalle 13.00 alle 16.00 la redazione musicale si alternerà ai microfoni per condividere i dischi che hanno segnato questo dannato 2020.

Almeno la musica ci salverà!

Arriviamo quindi alla grande notizia delle ultime 24 ore: NEU RADIO si è classificata prima nella graduatoria dell’edizione 2020 del bando Incredibol!, con il suo progetto “Anticorpi Culturali”: un racconto delle reazioni del mondo della cultura alla pandemia tramite una serie interviste e tavoli di confronto condotti durante questi mesi di lockdown e chiusure.

Con questa bella notizia concludiamo il diario di bordo di dicembre 2020, con un po’ di speranza in più per il futuro.

Ci risentiamo nel 2021!