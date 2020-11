Neu Radio: diario di bordo #2

A un mese di distanza dal primo resoconto di Neu Radio, proseguiamo con il diario delle settimane trascorse e di quelle future.

In uno scenario repentinamente mutato a causa delle ultime misure di contrasto alla diffusione della pandemia, Neu Radio prosegue la sua regolare attività in diretta e in podcast nonostante il forte impatto delle chiusure dei luoghi della cultura attorno cui la radio gravita. In poche settimane abbiamo visto fermarsi teatri, cinema, musei, e abbiamo assistito al rinvio di svariati eventi e festival in programma in città. Infine, con l’entrata in zona arancione dell’Emilia Romagna, anche Bologna si affaccia su di un’ennesima nuova fase. Scrutando un orizzonte sempre più incerto e nebuloso, su neuradio.it continuiamo a lasciare la parola agli operatori culturali colpiti da tutti questi provvedimenti, invitandoli a intervenire in diretta durante i due format settimanali di approfondimento culturale e musicale, Portico e Breaking Bread.

In un periodo dell’anno in cui tutti eravamo abituati a stiparci in sale da concerto e club, ecco che per affrontare la stagione ci ritroviamo a rifugiarci nell’ascolto di album, vecchi e nuovi. Proponiamo quindi alcune nuove uscite e trasmissioni che animano NEUsound e NEUmix, le sezioni musicali della Nuova Emittente Urbana.

Iniziamo con una new entry, o quasi. Elisa Graci, direttamente da Brooklyn, diffonde Space Between: un’ora di musica a spasso tra canzoni senza tempo, nuovi colpi di fulmine e qualche guilty pleasure.

Per esorcizzare certe atmosfere oscure portando le contaminazioni in ambiti a noi più congeniali, segnaliamo l’ultimo episodio di Area Contaminata, la trasmissione condotta da Alberto Simoni dedicata alle nuove uscite, che con la #56 ci fa viaggiare tra sonorità elettroniche, IDM, ambient, passando tra gli altri per gli ultimi due lavori degli Autechre.

Rimanendo in tema, consigliamo Solaris, l’ultimo mixato elettronico beat oriented di Laura Marongiu, con Jay Glass Dubs in prima linea.

Per cambiare genere senza perdere la verve, un nuovo Album di Germana Bargoni “da degustare assolutamente in piedi. Dedicato alle anime che soffrono gli spleen ma non si arrendono ai mood domenicali. Si raccomanda assolutamente l’ascolto a volume alto”.

In conclusione annunciamo un nuovo appuntamento radiofonico dallo studio del MAMbo di Bologna: Radio Happenings, un format ispirato da una serie di conversazioni radiofoniche tra John Cage e Morton Feldman, per un ibrido fra trasmissione radiofonica e happening. Sabato 21 novembre, ore 15, dallo studio di Neu Radio Lorenzo Balbi (direttore artistico del MAMbo) sarà in collegamento con l’artista moscovita Arseny Zhilyaev per un dialogo, dibattito, lecture-performance sul Cosmismo Russo e l’eredità della museologia Sovietica nelle pratiche artistiche contemporanee. Radio Happenings sarà condotto da Katia Golovko e Cristian Adamo. Sonorizzazione a cura di Massimiliano Zani.

Per il momento è tutto, alla prossima fase.