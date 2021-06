Neid Per Claudia

Claudia non era solo musicista (Godog, Cassandra e xCaracox), organizzatrice di concerti, anima di Inferno Store insieme alla sua amica e socia Martina, era soprattutto uno dei motori principali dell’underground musicale romano (e non solo) grazie ad una passione e una energia più uniche che rare, basta pensare alla programmazione del circolo Dal Verme, di cui era uno dei cuori pulsanti). Purtroppo non sarà possibile sostituire una simile figura, ma possiamo portare avanti ciò che ci univa, proprio come hanno deciso di fare i Neid che insieme alla Tufo Rock records hanno deciso di renderle omaggio con una cover dei suoi xCaracox, band che tra l’altro avevamo avuto la fortuna di vedere in azione all’ultimo Questa è Roma subito prima che il lockdown fermasse i concerti. Proprio durante lo stop forzato ci aveva fatto compagnia con le sue dirette radio e non aveva mai smesso di tenere viva quella scintilla che oggi dobbiamo raccogliere e portare avanti anche per lei. Per questo ci fa davvero piacere dare una mano a far girare questa iniziativa e dare il nostro piccolo contributo alla sua diffusione.

Queste le parole del Batterista Andrea “Capò” Corsetti che ci sentiamo di sottoscrivere in pieno:

Solo un piccolo pensiero, un minuscolo tributo in ‘Musica’ e nulla più, per una Grande persona con la quale abbiamo condiviso tanto in questi due intensi lustri di caotica attività. Anni legati dalla comune passione per il palco, per l’autoproduzione, per l’Hardcore e per il Metal che insieme formavano quello sperimentale concetto di Noise/Rumore a Noi come a Lei tanto caro. Noise che ci ha accomunato in questo lungo decennio costellato da impagabile e reciproca Amicizia, Supporto, Amore e Lealtà. Per Claudia. Con Claudia. Per Sempre.

Il singolo è oggi online a questi link:

distrokid.com/hyperfollow/neid/v-x-cambiamento

neid.bandcamp.com