NEID, Noise Treatment

Nuovo 7” per i Neid, nome ormai storico della scena grind nazionale, da sempre attivi in prima persona per mantenere viva la loro scena locale, come documentato con dovizia di particolari anche nel libro “Viterbo Hardcore” (Edizioni Augh!) del batterista e membro storico Andrea Capo’, uno che di cose ne ha sempre realizzate moltissime, e con un’attitudine hardcore che qui viene ribadita dalla scelta di omaggiare uno dei capisaldi della vecchia scena italiana, cioè i Crash Box con la loro “Nato Per Essere Veloce”. Il resto è puro Neid pensiero, musica sparata in faccia ma ricca di groove, dritta al punto e fedele a una linea che ha permesso alla band di raggiungere i dieci anni di attività, celebrati appunto con questa nuova uscita e con i cinque brani originali (più la cover già menzionata) che ne costituiscono l’ossatura. Un disco di genere e per aficionados di sicuro, ma anche un buon modo per fissare nella memoria il traguardo tagliato e il fatto che la centralità dei Neid nel momento in cui bisogna distinguere chi chiacchiera da chi fa senza menarsela, soprattutto senza curarsi troppo delle mutate condizioni ambientali. Al contrario, proprio a causa di questi mutamenti, realtà simili sono oggi ancora più importanti per l’insorgere di una rinnovata pulsione oscurantista che vorrebbe tarpare le ali a chiunque non si allinei col pensiero dominante. Così, senza troppi proclami e strombazzamenti, la band celebra la festa nel suo modo solito, con un disco che lascia la parola alle note e al rumore con cui da sempre rispondono a chiunque vorrebbe seppellire un movimento nato negli anni Ottanta e, a dispetto di necrologi e gufate, ancora attivo e pulsante sotto la superficie di una nazione dormiente. Se vi piacciono certi suoni, già avrete chiaro tutto e conoscerete di sicuro i Neid. Se siete poco inclini a certi sapori forti, troverete tutto racchiuso nel titolo Noise Treatment, una dichiarazione di intenti che vale più di mille parole. Si uniscono a dare man forte una decina di etichette del giro, anche questo un modo per ribadire come da queste parti i fatti contino ben più di un grazie detto a voce. Buona terapia.

Noise Treatment by Neid

Tracklist

01. Rhabdoviridae

02. The Burden Of Progress

03. Noise Treatment

04. Parameters Of Disorder

05. Nato Per Essere Veloce (Cover – Crash Box)