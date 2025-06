NEFFA, Canerandagio – Parte 1

Mi sono avvicinato a Canerandagio – Parte 1 con aspettative e sospetti, intrigato da “Littlefunkyintro”, che si conferma groove centratissimo, e da “Canerandagio”, insieme a Izi, che segnava una continuità e un incontro fra generazioni, sprigionando scintille e citazioni. Poi, lo stillicidio delle tracce e la presentazione dei featuring, sparsi per un disco che rischiava di sembrare più un vecchio pc pieno di sticker che un nuovo capitolo per Giovanni Pellino, aka Neffa. D’altra parte, è altrettanto vero che il chicopisco possa legittimamente fare il belino che vuole con la sua visione artistica, fattore confermato da una carriera solista che è stata tutto tranne che scontata e prevedibile.

Così, fumi acri di weed con Noyz Narcos, in una nebbia che intacca anche la successiva collaborazione con un Franco126 forse mai così scuro. È notte, e il cane randagio stringe a sé legami vecchi e nuovi, come Gué & Joshua, attraverso i quali a Sanremo c’è stato una sorta di riavvicinamento con Tormento. I brani sembrano essere in qualche modo legati uno all’altro, un filo nero capace di generare episodi toccanti, come la già nota “Canerandagio” con Izi.

Non c’è traccia di riempitivi in Canerandagio – Parte 1: i brani sono elastici, electro, e il passaggio fra rapper e vocalist diventa una sorta di narrazione fluida, con Neffa nel ruolo del vecchio saggio e gli ospiti a girargli intorno. Sono storie, come “Argiento” napoletano e “Miraggio” con Fabri Fibra e Myss Keta, oppure “Tuttelestelle”, con Ele A & Francesca Michielin.

Canerandagio – Parte 1 sembra essere, in realtà, una mandria di cani, tutti a rincorrere il medesimo premio, il medesimo gioco. Poteva essere un viaggio personale di Neffa, una nuova tappa per confermare o ribaltare gli standard; invece, quello che ci resta tra le mani è un lavoro d’insieme, che unisce giocoforza rapper e cantanti diversi attorno al flow e alla delivery di un personaggio che del rap ha fatto la storia… e prova a continuarla. Un album insperato, coerente, diverso da ciò che ci aspettavamo.

Tracklist

01. Littlefunkyintro

02. Troppaweed feat. Noyz Narcos

03. Bufera feat. Franco126

04. Cuoreapezzi feat. Guè & Joshua

05. Canerandagio feat. Izi

06. Hype (nuoveindagini) feat. Fabri Fibra & Myss Keta

07. Perdersi&ritorno feat. Frah Quintale

08. Miraggio feat. Gemitaiz & Joan Thiele

09. Argiento feat. Lucariello & Ste

10. Tuttelestelle feat. Ele A & Francesca Michielin