Anno importante per i pionieri Necrodeath, che ha visto anche l’uscita del particolare disco Defragments Of Insanity. Anche quest’autunno sarà possibile vederli in giro:

11/10 Mozzo (BG) – Ufo

12/10 Malta (MT) – Garage Club

18/10 Rovellasca (CO) – Dedolor

19/10 Lucerna (CH) – Sedel Club

26/10 Roma (RM) – Defrag

31/10 Villa Vicentina (UD) – Bar All In

01/11 Belluno (BL) – The Werewolf Koala Pub

02/11 Trezzo sull’Adda (MI) – Live Club