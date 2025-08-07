NEAT 2025: a Trieste i nuovi media, protagonisti Domnitch/Gelfand, Alex Augier e Alba Corral

Riceviamo e diffondiamo. Noi stiamo con NEAT.

NEAT – New Electronic Arts Trieste è un festival internazionale di nuovi media e cinema dal vivo che si tiene ogni anno a Trieste dal 2021. Esplora le intersezioni tra arti visive, musica elettronica, cinema sperimentale e tecnologie emergenti, offrendo un programma multidisciplinare di performance audiovisive e multimediali, mostre all’avanguardia di installazioni di nuovi media e attività didattiche.

Il festival ospita artisti di fama internazionale accanto a talenti emergenti, con un’attenzione particolare ai giovani compositori e creatori audiovisivi under 35. Ogni serata si apre con le opere degli studenti dei dipartimenti di Musica Elettronica e Nuove Tecnologie dei Conservatori di Trieste e Padova, seguite da performance immersive pensate per un pubblico eterogeneo e curioso. Attraverso workshop pratici incentrati sulla cultura del fai da te e sulla creazione di hardware e software, NEAT promuove la sperimentazione e il libero accesso agli strumenti artistici. Un bando nazionale offre ogni anno una residenza artistica, a supporto dello sviluppo di una nuova opera da presentare in anteprima all’edizione successiva del festival.

NEAT è un progetto di New Electronic Arts Trieste – ETS, sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia. La direzione di NEAT e’ affidata a Alberto Novello, Irene Capasso ed Erin McKinney.

Reso possibile dal contributo della REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA + partners (Comune Trieste, Conservatorio Tartini, Conservatorio Pollini, teatro Miela/Coopertiva Bonawentura, Dobialab) con il supporto di BCC.

Artisti principali con premiere italiane

Domnitch/Gelfand con due performance: Orbihedron, la musica di William Basinski (che sarà alla biennale musica con un nuovo lavoro commissionato) e Force Field.

Alex Augier

Alba Corral

Programma completo

dal 17 al 20/09/2025 NEW MEDIA ART EXHIBITION

Andrej Cebski – (Produzione Esclusiva NEAT Giovani)

Evelina Domintch & Dmitry Gelfand – Orbihedron (ITALIAN PREMIERE)

Questa sarà la premiere italiana di Orbihedron, nato da una collaborazione con William Basinski.

17/9/2025 A DOBIALAB STARANZANO

Manifold research Center Workshop

Giovani STUDENTI DEI CONSERVATORI TARTINI (TS)/ POLLINI (PD)

Happy Error Live

Manifold Research Center Live

DJ Crystal Therapy

18/9/2025 AL CONSERVATORIO TARTINI di Trieste

Passport Duo Workshop (FVG PREMIERE)

Giovani STUDENTI DEI CONSERVATORI TARTINI (TS)/ POLLINI (PD)

Passepartout Duo LIVE (FVG PREMIERE)

Rinfresco + DJ Gullidanda

19/9/2025 AL TEATRO MIELA TRIESTE

Giovani STUDENTI DEI CONSERVATORI TARTINI (TS)/ POLLINI (PD)

Ivan Marušić Klif (ITALIAN PREMIERE)

Etceteral Band

Alba Corral – By The Sea (ITALIAN PREMIERE)

DJ Jazza

La serata di venerdi 19 settembre ospiterà l’acrobata dei proiettori digitali Ivan Marusic Klif, la band Etceteral, che miscela elegantemente Electro Jazz e Feedback Video,

l’artista spagnola Alba Corral, che presenterà la premiere italiana dal suo ultimo lavoro audiovisivo “By the Sea”.

DJ Jazza chiuderà la notte per chi ama muoversi, intrecciando deep house, elettronica d’avanguardia in un dj set sicuramente evocativo.

20/9/2025 AL TEATRO MIELA TRIESTE

Giovani STUDENTI DEI CONSERVATORI TARTINI (TS)/ POLLINI (PD)

Evelina Domintch e Dmitry Gelfan – Force Field (ITALIAN PREMIERE)

Simone Longo – Paesaggi Integrati (FVG PREMIERE)

Alex Augier – Hex /A\ (ITALIAN PREMIERE)

DJ Veloziped

La serata di sabato 20 settembre presenta la strabiliante performance di levitazione acustica Force Field del duo bielorusso Domnitch/Gelfand, le coreografie tra tecno e computer music per led bars di Simone Longo ed Hex/A\, spettacolo audiovisivo per laser e proiezioni digitali del francese Alex Augier. Chiude la serata DJ Veloziped con un set di Detroit Techno interamente suonato da vinile, che spedira’ tutti a letto col sorriso!