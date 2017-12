Prima di Natale c’è l’Onlyfuckinglabels #7

Torna il festival delle etichette indipendenti giusto prima delle feste. Dove? Al CSA Sisma di Macerata, com’è ormai tradizione da sette anni. Noi siamo media-partner e vi consigliamo di andarci e supportare queste belle situazioni. Qui sotto tutte le info necessarie.

ONLYFUCKINGLABELS#7 – Festival delle etichette indipendenti

Sabato 23 dicembre 2017 | Csa Sisma | Macerata

Doppia edizione quest’anno per l’ONLYFUCKINGLABELS, dopo lo scorso evento posticipato da dicembre ad aprile a causa del terremoto, si ritorna al solito periodo prenatalizio.

Anche questa volta la line-up è selezionatissima e tutto l’underground italico, e non solo, come ogni anno è chiamato a raccolta sopra e sotto il palco, e nelle varie sale del SISMA di Macerata per rinnovare quel rito di degenerazione sonora che da sette anni ormai conclude l’anno solare di molti tra i più esigenti cultori musicali della penisola.

La data fissata è sabato 23 dicembre, come sempre oltre ai concerti e ai banchetti delle varie etichette discografiche, tutte rigorosamente di matrice DIY, ci saranno spazi dedicati a realtà di autoproduzione, mostre e La Cucina Ribelle del csa SISMA.

Line Up

Holiday Inn

Dj Balli

His Electro Blue Voice

Morsura

Jooklo Gang

Babau Fam

Rom Heidecker

Above The Tree

Hern

Pgr3

Vera Spektor

Sense Fracture

To Mankind

Dona Ferentes

Eugenio Luciano

