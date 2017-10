Nadja e Troum questo venerdì al Magazzino sul Po

Riceviamo da Magazzino sul Po e pubblichiamo.

venerdì 13 ottobre 2017

Ros Amand Sound & Motion + Magazzino sul Po presentano

DRONIKA PSYKIKA DYSTOPIKA

con le musiche e le suggestioni di

NADJA

KHN’SHS

TROUM

Magazzino sul Po – Torino

DRONIKA PSYKIKA DYSTOPIKA è un tour che nasce dalla volontà di creare una serata drone emotivamente forte, come il suono che viene prodotto da queste band. Ognuna di esse propone i propri bordoni che s’inseguono all’infinito, elettronici e penetranti, ma con la personalizzazione che varia in maniera sensibile. Drone, dunque, che invadono la psiche in una pericolosa, ma affascinante dislocazione temporale.

Nadja è un duo canadese formato da Aidan Baker & Leah Buckareff, oggi di stanza a Berlino. Nadja crea musica che è stata descritta variamente come metal drone, ambient doom e shoegazer, combinando soundscapes, elettronica e voci atmosferiche e temperando la cacofonia con una melodicità eterea tale che l’ascoltatore è avvolto da un muro sublimante di suono amorfo.

KHN ‘ SHS: trait d’union fra fisica acustica ed esoterismo, alla costante ricerca di sonorità ancestrali, sviluppa suoni e tessiture attraverso l’uso di sofisticate macchine analogiche e digitali e lo studio delle leggi sui movimenti planetari. La musica creata da KHN’SHS esegue un Movimento Circolare Perfetto che parte dall’Uomo, esce nel Cosmo, raggiunge il Divino e ritorna nell’Uomo, per questo motivo possiamo tranquillamente parlare di genere drone al servizio della psichedelica cosmica, con la finalità di accompagnare l’ascoltatore alla scoperta di sé, delle sue reazioni, con il mezzo del viaggio cosmico subliminale.

Troum: dopo un periodo di silenzio, il 2017 segnerà il ventesimo anniversario della band! Troum usa la musica come percorso diretto all’Inconscio, indicando l’arcaica “essenza” dell’umana psiche interiore. Cerca di creare musica che funziona come una trasformazione diretta della materia inconscia. Entrambi i membri usano la chitarra, il basso, la voce, la fisarmonica, la balalaika, il flauto, l’organo bocca, la melodica, il gong, le registrazioni sul campo, i nastri pre-registrati e una varietà di oggetti sonori per costruire una sorta di sogni multi-stratificati e altamente atmosferici.

Apertura porte ore 21:30

Ingresso 8 €

Magazzino sul Po

Circolo ARCI Torino

Murazzi del Po, lato sinistro

Segnaliamo, sempre al Magazzino sul Po, il MIC Festival di sabato.