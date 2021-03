Nadja: il video di “Luminous Rot” e tutto sul disco in uscita per Southern Lord

Di Aidan Baker e di Nadja, il suo progetto con Leah Buckareff, vi abbiamo parlato fino allo sfinimento. Questa volta escono addirittura su Southern Lord: Luminous Rot sarà disponibile in cd dal 21 maggio, in vinile ad agosto.

Il duo ha una sua identità precisa, ma questa volta (non è la prima, va precisato), secondo il comunicato stampa che abbiamo ricevuto, tenta di suonare pezzi più corti e strutturati, mettendo in mostra influenze post-punk, cold-wave, shoegaze e industrial.

Pare che il tema di fondo del disco sarà quello delle intelligenze aliene, ispirato dai libri di Stanislaw Lem, Cixin Liu e Margaret Wertheim.

Dato curioso, al quale non avevamo mai prestato attenzione, il mixing dell’album è stato dato in mano a un esterno per la prima volta, e il suo nome è David Pajo… Al mastering il solito, invincibile James Plotkin.

Qui sotto il video del primo pezzo messo in rete, che poi è la title-track.