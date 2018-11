Musica & accoglienza: il 30/11 a Trieste Stregoni (Johnny Mox e Above The Tree) e altri per ICS Nite

Facciamo girare la notizia.

Teatro Miela (Trieste), venerdì 30 novembre 2018.

In occasione del suo anniversario, ICS organizza un concerto ad ingresso gratuito per festeggiare 20 anni di accoglienza insieme a Trieste. A tutti le accolte e gli accolti che abbiamo conosciuto, a tutte le colleghe e colleghi, volontarie e volontari che ci hanno supportato, a tutta la cittadinanza che non ha mai smesso di stare al nostro fianco, questo concerto è per voi, e per noi. Suoneranno:

18:30 – Herak, sounds of Marocco

(a seguire piccolo aperitivo etnico)

20:15 – iBreathe.YouDie

21:00 – Tytus

21:45 – Haram!

22:30 – Stregoni: Johnny Mox e Above The Tree raccontano storie e suoni dei migranti

Durante i cambi palco e a finire: DJ set Walter D.