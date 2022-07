MOUNT MAXWELL, People’s Forest/Only Children

La voce campionata, una frase ripetuta all’infinito e un tappeto di synth ad ammortizzare in sottofondo nell’incipit di The People’s Forest fa pensare di essere capitati ad ascoltare l’ennesimo mixtape di rarità e b-sides dei Boards Of Canada, altezza Music Has The Right To Children: Jami Tolagson, aka Mount Maxwell, è solo l’ultimo di una lunga lista di musicisti canadesi accolto in casa Cardinal Fuzz, che ripropone i suoi due titoli più recenti, già usciti per la Hotham Sound, etichetta specializzata in elettronica. La somiglianza col duo dei fratelli Sandison è annunciata, conclamata e a tratti, sembrerebbe, rivendicata: è nei suoni hauntologici, in cui pattern hip-hop si uniscono a meditazioni ambient e synth acquatici, che Mount Maxwell trova la sua cifra, nel connubio tra potenza della memoria e continua ricerca di un riparo negli elementi naturali e nell’abbraccio caldo della musica elettronica. Il passato futuribile dei Boards Of Canada risuona ancora più vicino in Only Children, del 2019, che si propone di rappresentare una sorta di studio sui bambini degli anni Settanta, nati all’ombra delle grandi rivoluzioni culturali della fine del decennio precedente, il che sposta ancora di più verso il duo scozzese l’immaginario culturale e concettuale di riferimento. In entrambi i lavori si riscontra una grande vena didascalica che non fa altro che rimarcare quale sia stata la portata della cosiddetta IDM negli anni Novanta, movimento che a tutt’oggi sa influenzare e parlare alle nuove generazioni di musicisti e ascoltatori. The People’s Forest è più a fuoco, con le sue risacche ambient mosse da intrippanti pattern ritmici, arpeggi acustici in lontananza e campionamenti come fantasmi sulle frequenze radio di qualche rifugio montano abbandonato. Only Children, invece, è più ostico e allo stesso tempo impalpabile, dispersivo e monolitico, tra drone music ed elettronica scomposta. Tuttavia sono solo distinguo e sfumature che lasciano il tempo che trovano: Mount Maxwell traccia un percorso musicale da seguire con interesse.

Mount Maxwell – Only Children by Mount Maxwell