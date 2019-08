Moor Mother: in ascolto “After Images” dall’imminente Analog Fluids Of Sonic Black Holes

Analog Fluids Of Sonic Black Holes, il nuovo album di Camae Ayewa/Moor Mother da Filadelfia, esce l’8 novembre per Don Giovanni Records (la stessa di Fetish Bones, il più conosciuto dell’artista afroamericana).

Un buco nero sonico esiste davvero ed è un fluido che scorre così veloce da intrappolare il suono (il suo omologo spaziale, del resto, intrappola la luce). Questo può diventare una metafora della difficoltà degli oppressi a farsi ascoltare.

Il disco – che di nuovo unisce noise, hip hop, poesia, afrofuturismo… – è frutto di molte collaborazioni. Alcuni dei nomi coinvolti sono Saul Williams, Justin K. Broadrick (che qui restituisce il favore a Camae, molto presente nel disco degli Zonal), King Britt, e il rapper di Filadelfia Reef the Lost Cauze.

Il primo pezzo in ascolto è proprio quello realizzato con Broadrick: “After Images”.

Tracklist



01. Repeater

02. Don’t Die

03. After Images

04. Engineered Uncertainty

05. Master’s Clock

06. Black Flight (feat. Saul Williams)

07. The Myth Hold Weight

08. Sonic Black Holes

09. LA92

10. Shadowgrams

11. Private Silence (feat. Reef The Lost Cauze)