Montana: in ascolto “Altitudine”

I Montana sono una presenza costante sulle nostre pagine, vi abbiamo parlato di ogni loro disco e vi abbiamo raccontato i loro live, per questo, ci è sembrato doveroso annotare anche il nuovo brano che esce oggi sulle piattaforme digitali grazie a To Lose La Track e Sonatine Produzioni.

Un’anteprima dal nuovo album di cui però non è ancora stata pianificata una data di uscita e per il quale dovremo attendere ancora un po’, quindi -nelle parole della stessa band- questo è piuttosto “un buon modo per dire che siamo vivi e vegeti, che stiamo scrivendo cose nuove e che dal prossimo autunno vorremmo tornare a fare qualche concerto, a girare un po’. Come sempre, nessun booking: la nostra mail è lamaildeimontana@gmail.com“.

Buon ascolto.