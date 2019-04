Mohammad (MMMD) in Italia a maggio: Pordenone (15), Belluno (16), Busto Arsizio (17), Roma (18)

Abbiamo intervistato i greci Mohammad tempo fa e alla fine dell’anno scorso abbiamo parlato della loro colonna sonora del film “Hagazussa“, che ha ottenuto molte reazioni positive a livello internazionale, finendo dentro vari articoli a tema “musica sperimentale/indipendente/underground nella cinematografia di oggi”. Retroterra industrial, strumenti (a corda) autocostruiti più elettronica, drone pesantissmi poggiati su frequenze molto basse, ma anche melodia e incursioni nel folklore della loro area geografica. Se volete testare la fisicità del loro sound dal vivo, questo maggio avete quattro appuntamenti.

Si comincia mercoledì 15 maggio a Pordenone, in collaborazione col Comune stesso, nella cornice adattissima dell’Ex Convento di San Francesco, organizza Scenasonica (biglietto 10 Euro, apertura ore 20, inizio concerto ore 21, prenotazione biglietti scrivendo a info@exconventolive.it).

Giovedì 16 – dalle 19 e 30 – tocca a Belluno: organizza la nuova associazione “Ecoacustica“, che colloca l’evento nella rassegna “Nuove Impronte Sonore”. Il concerto si svolgerà presso il Cubo Botta/Palazzo Crepadona (altra particolarissima cornice, ma di tutt’altra epoca) in pieno centro, anche qui in collaborazione col Comune. In apertura Kompripiotr (l’artista Peter Holzknecht).

Venerdì 17 i due greci saranno a Busto Arsizio, presso “il solito” Circolo Gagarin. Apre Domiziano Maselli (Opal Tapes). Qui si parte alle 22.

Sabato 18 il tour finisce a Roma, presso il Klang, un nuovo posto del quale vi abbiamo parlato fin da subito.