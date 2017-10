MOE / GERDA, Karaoke [+ full album stream]

L’amicizia tra Gerda e MoE dura da quasi dieci anni, un periodo lungo in cui le due band si sono aiutate e sostenute a vicenda, hanno diviso palchi e voglia di portare avanti la loro visione in note. Ecco perché un disco condiviso non poteva che esserne la miglior celebrazione, prova tangibile del legame esistente. Inoltre, sono stati proprio i Gerda a introdurci al mondo dei norvegesi con il buon vecchio metodo del passaparola, forse il mezzo promozionale da sempre più efficace in campo musicale e non. Per sottolineare la stima reciproca, ciascuna band ripropone un brano dell’altra e lo rifà alla propria maniera, così da infondergli nuova vita e offrire all’ascoltatore un punto di vista differente. Il gioco funziona alla perfezione, tanto che “Fucked Up Voice” e “Mucosa” appaiono in qualche modo fedeli e distanti dall’originale, restano ancorati al loro spirito ma non sono una pedissequa rilettura, quanto piuttosto una traduzione delle emozioni veicolate. Perché è soprattutto importante vedere come i protagonisti rappresentino oggi due delle espressioni più personali e coraggiose del panorama noise, figli di un background e di un modus operandi comune che però hanno saputo metabolizzare e rielaborare in modo immediatamente riconoscibile per la differenza dei suoni e del diverso utilizzo di pieni e vuoti, feedback e rumori di fondo: più secchi e urticanti i MoE, più sofferti e tesi i Gerda, ma entrambi capaci di rilasciare il loro dolore con un effetto catartico e quasi curativo. Solo due pezzi, eppure si giunge alla fine spossati come dopo una corsa a perdifiato per espellere le tossine, quasi alleggeriti dal peso della negatività che finisce per essere assorbita dalle note e risputata nell’ambiente in un vero e proprio rituale liberatorio.

Trecento copie per un disco che riassume in poche battute dieci anni di strada fianco a fianco, incurante della distanza che separa i due protagonisti. Mancava solo un titolo che riuscisse a incorporare anche lo spirito festoso dell’incontro: “Karaoke” diventa davvero la ciliegina sulla torta. Se seguite le due formazioni, non dovreste lasciarvelo scappare. Noi, nel frattempo, ve lo offriamo in anteprima, buon ascolto.