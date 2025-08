MIRA, Erica

Ascoltando “La Grotta”, la prima traccia del nuovo album di Mira (già attiva con Il Quadro Di Troisi, Misto Mame ed Heart Of Snake), a colpirci è il calore e la sporcizia che riesce a tirarsi dietro. Si fa in fretta a dire neo-classico, a tirare fuori il folk una tantum, a parlar di psichedelia, già… ma allora qual è la musica di Erica, genere che già di per sé include almeno 800 piante? È un suono primordiale, lirico e in grado di cambiare mantenendo tutta la sua forza. Musica che sembra nata per creare immagini mentali, paesaggi discosti e rocce, antri e intensità. Francesca Colombo (questo il vero nome di Mira) nasce come violinista, ma utilizza le corde dello strumento per portarci altrove, lungo percorsi nei quali i suoni sembrano prendere vita fra magia e terrore: in “Viola” così tanto da poter immaginare di poterci trovare in una sala cinematografica d’inizio Novecento, coadiuvati da un’orchestrina a vagire su fotogrammi di tensione.

“Nana” ha battimani e respiri, un testo che prima sembra essere una divagazione new age per poi definirsi unicamente come ritmo vocale, elemento che sembra via via acquisire più importanza per Mira. È sempre l’ugola, infatti, ad aprire “La Milonga”, anche se un synth e il rumore del vento la schermano presto facendo entrare pattern più quadrati, a creare un ritmo fortemente orecchiabile e che ci riporta al territorio d’oltreoceano in maniera compressa e personale. I sospiri, le percussioni e gli archi di “Sulle Rocce” lucidano e rendono il percorso di Mira precisissimo, lucido in una sua visione che – come quella di un Populous, per citarne un altro in una categoria d’eccellenza – riesce a trasfigurare un disegno di trasferta trovando una propria strada personale.

“Cortile” di certo è quello dove qualche crimine terribile è stato consumato, i tasti a emettere suoni misteriosi, lasciandoci trasportare fuori dal tempo, da stili catalogabili e da aspettative. Erica è, come già detto, specie innumerevole e sorprendente e la speranza è che possa spargersi nella bella stagione moltiplicandosi, tra germogli, fiori e frutti.