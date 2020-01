Military Genius: in ascolto “L.M.G.D.” e in più le date del tour italiano

Bryce Hildebrand Cloghesy è il musicista e produttore canadese dietro al progetto Military Genius, che a breve passerà in Italia e pubblicherà un disco, Deep Web, a marzo (per Unheard Of Hope, suddivisione dell’inglese Tin Angel Records).

14/2/20 Verona @ Arci Kroen

15/2/20 Savona @ Raindogs

18/2/20 Pisa @ Caracol

19/2/20 Roma @ Le Mura

20/2/20 Napoli @ Retronuevo/Wakeupandream

21/2/20 Perugia @ T-Trane

22/2/20 Osimo (An) @ Loop

Military Genius è più riflessivo rispetto ai Nov3l e a i più famosi Crack Cloud, nei quali Cloghesy è coinvolto. Al momento possiamo sentire due pezzi su Bandcamp, ma grazie a noi qui sotto potete ascoltare anche “L.M.G.D”, così potrete capire meglio perché Deep Web ci sembra uno strano mix tra ambient, trip hop, jazz e soul.