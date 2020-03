MIDNIGHT, Rebirth By Blasphemy

Eh sì, avete letto bene. “Metal Blade”, non più Hells Headbangers. L’avevamo previsto, e avevamo posto ad Athenar la fatidica domanda sull’eventuale cambio di scuderia nell’intervista che avete avuto modo di leggere tempo fa su queste pagine virtuali. Lui sapeva, ma taceva, noi presumevamo e ci abbiamo preso. Non è che abbiamo particolari capacità medianiche, erano il gruppo di Hells Headbangers che vendeva di più (otto spanne avanti agli altri): l’interessamento da parte di etichette più grandi era inevitabile. Ecco, quindi, i Midnight marchiati freschi freschi dell’ascia gocciolante sangue, per l’occasione rispolverata nel suo logo antico e più attinente alla natura della musica del gruppo. È un bel volo nel passato anche per la Metal Blade, del resto, da tempo attenta a suoni ben più moderni. A parte questo, nessuno scossone estetico, guardando la copertina (sempre dell’inquietante William Lacey) e ascoltando i pezzi, il disco potrebbe essere uscito su Hells Headbangers e nessuno se ne accorgerebbe. Lontani tempi in cui le etichette piegavano i gruppi ai loro voleri (oddio, il disco del passaggio dei Ketzer su Metal Blade ha fatto storcere la bocca a tanti). Cosa dire della musica… gli spaghetti al pomodoro vi piacciono, no? Uno dei piatti più semplici della cucina italiana: spaghetti, pomodoro, basilico, olio, sale. Provate a usare i pomodori freschi dell’orto appena colti ad agosto, e provate a usare dei pomodori comprati in Inghilterra a dicembre e ditemi se il risultato è il solito. Ecco, la semplice ricetta dei Midnight, semplice ritmicamente, semplice come struttura, semplice tecnicamente, usa gli ingredienti della qualità migliore che possiate immaginare, i riff in particolare: il risultato è che il loro heavy/speed metal in salsa Venom eccelle e non perde mai colpi. Rispetto al precedente Sweet Death And Ecstasy il disco è anche più vario, dalla speed hit “Fucking Speed And Darkness” al rock’nroll di “The Sounds Of Hell”, e tutto quello che ci può stare in mezzo. Per quanto mi riguarda, in rotazione continua sul piatto da giorni!

